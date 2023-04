In den vergangenen drei Wochen hat Lokomotion für EuropeanLocPool (ELP) und Stadler Rail Valencia an der Tauernnordrampe Testfahrten betrieblich organisiert und durchgeführt.Ziel war es, für die beiden Lokomotiv-Typen EuroDual und Euro9000 die Leistungsfähigkeit und die Belastungsgrenzen in der Praxis unter realen Bedingungen nachzuweisen.Beide Lokomotiven wurden u.a.mit entsprechendem Messequipment und technischen Anbauten zur künstlichen Bewässerung der Schienen (zur Simulation widriger Witterungsbedingungen) durch die Maschinentechnische Messgruppe der ÖBB ausgerüstet, welche die Daten schließlich auch analysiert.

