Lokomotion: 10 Jahre Geschäftsstelle in Wien

Geschäftsführer Armin Riedl überraschte Verkehrsminister Peter Hanke bei seinem Antrittsbesuch mit dem Modell einer Jubiläumslok.

Lokomotion ist nicht nur ein starker Partner für den Güterverkehr am Brenner, sondern auch eine der größten Güterbahnen in Österreich.Das nahm Geschäftsführer Armin Riedl zum Anlass, um mit Verkehrsminister Peter Hanke in Wien über die Chancen, aber auch die großen Herausforderungen im Schienengüterverkehr zu diskutieren.Einvernehmlich wurde die Bedeutung einer starken Schiene auf der Brennerachse für die Entlastung der Anwohner und für die europäischen Warenströme hervorgehoben.Die Lokomotion GmbH (München) wurde im Jahr 2000 gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter im alpenquerenden Güterverkehr.An der Gesellschaft sind die DB Cargo AG mit 30 Prozent, die STR AG mit 20 Prozent, Kombiverkehr GmbH & Co.