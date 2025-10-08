LogServ: 95.000 Tonnen Schüttgut mit dem „Mobiler“

08.10.2025

Stahlwerksstaub im Ausgang und Kunststoffgranulat im Eingang werden nachhaltig und effizient auf der Schiene befördert.

LogServ: 95.000 Tonnen Schüttgut mit dem „Mobiler“ Bild: LogServ
Gemeinsam mit der voestalpiine Logistiktochter LogServ setzt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) auf das „Mobiler“-System und schafft so eine durchdachte Logistiklösung zwischen Linz, Duisburg, Freiberg und Fürstenwalde. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen zum einen Stahlwerksstaub, der aus Linz zur Entsorgung nach Deutschland transportiert wird, sowie Kunststoffgranulat, das aus Fürstenwalde zur voestalpine zurückkommt – als nachhaltiger Ersatz für Kohle oder Koks im Hochofenprozess.  In Linz werden die Schüttgutbehälter des „Mobiler“-Systems direkt an einer automatisierten Anlage befüllt.Dank integrierter Wiegetechnik schaltet diese automatisch auf den nächsten Container, sobald das Zielgewicht erreicht ist.Auf dem Weg zum Tragwagen wird eine geeichte Waage passiert und die Abfallbegleitscheine werden vollautomatisch erstellt.

