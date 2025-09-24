Logistikimmobilien: Hohe Konstanz bei Spitzenrenditen

Der europäische Logistikimmobilienmarkt behauptet sich weiterhin als robust.Auf Basis von 88 Regionen ergibt eine Prognose bis zum 2.Quartal 2030 eine allmähliche Angleichung der Spitzenrenditen.Erwartet wird im Durchschnitt eine leichte Kompression um 40 Basispunkte – getragen von moderater Zinsentspannung, einer Abschwächung der Risikoaversion sowie dem strukturell hohen Vertrauen in die Assetklasse Logistik.Zu diesen Erkenntnissen kommt Garbe Research in seiner aktuellen Garbe Pyramid Map zum ersten Halbjahr 2025, einer Übersicht zu Spitzenmieten und Nettoanfangsrenditen für die 121 wichtigsten europäischen Teilmärkte für Logistikimmobilien in 25 Ländern.

