Anzeige

Logistikimmobilien: Hohe Konstanz bei Spitzenrenditen

24.09.2025

Institutionelle Investoren fokussieren sich zunehmend auf Core+-Objekte mit Mietwachstumspotenzial.

Logistikimmobilien: Hohe Konstanz bei Spitzenrenditen Bild: Garbe Industrial
Der europäische Logistikimmobilienmarkt behauptet sich weiterhin als robust.Auf Basis von 88 Regionen ergibt eine Prognose bis zum 2.Quartal 2030 eine allmähliche Angleichung der Spitzenrenditen.Erwartet wird im Durchschnitt eine leichte Kompression um 40 Basispunkte – getragen von moderater Zinsentspannung, einer Abschwächung der Risikoaversion sowie dem strukturell hohen Vertrauen in die Assetklasse Logistik.Zu diesen Erkenntnissen kommt Garbe Research in seiner aktuellen Garbe Pyramid Map zum ersten Halbjahr 2025, einer Übersicht zu Spitzenmieten und Nettoanfangsrenditen für die 121 wichtigsten europäischen Teilmärkte für Logistikimmobilien in 25 Ländern.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Fiege Austria: Bereit für neue Logistikprojekte

Analog zur deutschen Muttergesellschaft optimiert das Unternehmen branchenübergreifend die Wertschöpfungsketten der Kunden.

19.09.2025

Noch mehr Hellmann-Dienste für den Siemens Konzern

Der Logistiker ist neuer Vertragspartner für das globale Zentrallager von Siemens Smart Infrastructure in Nürnberg.

19.09.2025

Hödlmayr: Erste vollelektrische Autotransporte in Wien

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen einander nicht aus, sondern sind die Basis für eine zukunftsfähige Mobilität.

18.09.2025
Anzeige
Anzeige