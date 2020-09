Logistiker Sinotrans startet Bahnservice von Shenzhen nach Duisburg

Die chinesische Sinotrans als Logistikdivision der China Merchants Group (CMG) etabliert ihre erste eigene Zugverbindung zwischen Shenzhen und Duisburg. Dafür wurde zwischen dem duisport-Vorstandsvorsitzenden Erich Staake und Sinotrans-CEO Guanpeng Li eine Partnerschaft vereinbart.

Mit dem Bahnservice ab dem Greater Bay Area Perlflussdelta entwickeln die Partner ein neues Angebot für den Güterverkehr zwischen China und Europa. Bis zu 60 Züge verkehren nun wöchentlich zwischen Duisburg und verschiedenen Destinationen in China. Persönlich durch Guanpeng Li auf ihre Jungfernfahrt verabschiedet, markiert die neue Zugverbindung klassische Routenpunkte entlang der Neuen Seidenstraße: Von China über Kasachstan, Russland, Belarus, Polen bis nach Duisburg.

„Shenzhen mit der Greater Bay Area (Perflussdelta) ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen in China. Duisburg ist ein Transportknotenpunkt mehrerer Verkehrsträger in Europa. Anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung der chinesischen Sonderzone Shenzhen haben wir mit den Kooperationspartnern die Zugverbindung ‚Bay Area‘ zwischen Shenzhen und Europa geschaffen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Guangpeng Li von Sinotrans.

Die neue Zugverbindung zwischen Duisburg und Shenzhen ist ein weiterer Baustein der konstanten Wachstumsstrategie bei duisport. „Nachdem wir im Frühjahr beispielsweise Jinan in Nordostchina und Changsha in Zentralchina an unser Netzwerk angebunden haben, wollen wir nun das Perlflussdelta noch stärker bedienen. Mit dieser strategischen Partnerschaft stärken wir unser Netzwerk“, bekräftigt duisport-CEO Erich Staake.

Sinotrans ist ein globaler Anbieter von integrierten Logistikdienstleistungen mit einem Jahresumsatz von 9,49 Mrd. Euro, die zur China Merchants Group gehört. Bereits im Jahr 2016 vereinbarten die duisport-Gruppe eine strategische und projektbezogene Kooperation mit China Merchant.

www.duisport.de; www.sinotrans.com