Die CMA CGM Group, ein weltweites Schifffahrts- und Logistikunternehmen, erwirbt nahezu 100 Prozent des Kapitals von Gefco, einem europäischen Marktführer in der Automobillogistik und internationalen Experten für multimodale Lieferketten.Die Transaktion ist den Wettbewerbsbehörden zur Genehmigung vorgelegt worden.Im Rahmen eines besonderen Verfahrens hat die Europäische Kommission CMA CGM die Genehmigung erteilt, das Kapital von Gefco sofort zu erwerben.Durch die Übernahme erweitert CMA CGM die Palette der Logistikdienstleistungen der Logistiktochter Ceva Logistics, insbesondere in Frankreich und im übrigen Europa. Rodolphe Saadé, Chairman und CEO der CMA CGM Group, kommentiert: „Mit Gefco wird unsere Tochtergesellschaft Ceva zum Weltmarktführer in der Automobillogistik, nachdem sie vor kurzem ihre Kompetenzen in der E-Commerce-Logistik durch die Übernahme von Ingram Micro CLS erweitert hat.

