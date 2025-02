Gebrüder Weiss jetzt auch mit LTL/FTL-Diensten in Polen

Bild: Gebrüder Weiss / René Stranz, Area Manager Slowakei und Polen (1. v.l.) und Maciej Szczyglowski, Landesleiter Polen Land & Logistik (1. v. r.) mit dem neuen Team Land & Logistik Polen am Standort Krakau.

Gebrüder Weiss stößt in Polen in neue Marktsegmente vor.Seit Anfang 2025 bietet der internationale Logistikdienstleister seinen Kunden neben Luft- und Seefracht auch nationale und internationale Teil- und Komplettladungen (LTL/FTL) sowie weitere Lager- und Logistiklösungen, inklusive der Kommissionierung von Waren an.Dadurch wächst das Team auf 70 Mitarbeitende.„Unser Ziel ist es, Unternehmen in Polen ein erstklassiges und umfassendes Logistikangebot zu bieten“, erklärt René Stranz, Area Manager Slowakei und Polen bei Gebrüder Weiss.„Mit der Kombination aus verschiedenen Verkehrsträgern können unsere Kunden zukünftig noch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und ihre Lieferketten effizienter gestalten.