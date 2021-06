Logistiker FedEx ist bereit für die UEFA Euro 2020

Die UEFA Europameisterschaft wird das größte Turnier in ihrer Geschichte sein, was die Anzahl der Austragungsorte angeht.

Vom Anpfiff der kommenden Fußball-Europameisterschaft am 11.Juni im Olympiastadion in Rom bis zum Abpfiff im Londoner Wembley-Stadion am 11.Juli unterstützt FedEx Express als offizieller Logistik-Partner die UEFA, Mannschaften und Fans mit umfassenden Logistikdienstleistungen und weiteren Services.So trägt die Tochtergesellschaft der FedEx Corp.und das größte Express-Transportunternehmen der Welt zu einem erfolgreichen Ablauf rund um die 51 Spiele der UEFA Euro 2020 in elf europäischen Austragungsstädten bei.