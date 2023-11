Logistiker DSV: Lieferung auf die Zugspitze

In fast 3.000 Meter Höhe entsteht eine der modernsten Messstationen der Welt für die Klimaforschung.

Eine der modernsten Forschungsstationen der Welt lässt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) aktuell auf der Zugspitze errichten.In der Nähe des Gipfelkreuzes entsteht ein Observatorium, das Messungen für die Atmosphärenforschung durchführt und Daten mit anderen Forschungseinrichtungen teilt, um Aussagen zum weltweiten Klimawandel zu liefern.Hochempfindliche Messgeräte, wie ein Spektrometer, transportierte der Logistikdienstleister DSV sicher zur alpinen Forschungsstation.„Eine Lieferung auf die Zugspitze ist auch für uns etwas Besonderes“, erklärt Dennis Kessler, Manager, Road Special Service & Customer Solutions bei DSV in Schwieberdingen und ergänzt: „Die letzte Meile legen wir selten per Seilbahn zurück und dann noch mit solch einem beeindruckenden Ausblick.“ DSV bietet für besonders sensible Transporte den sogenannten „White Glove Delivery Service“, bei dem zusätzliches Personal zum Einsatz kommt und je nach Anforderung Dienstleistungen wie Montage-Service oder Verpackungsrücknahme ergänzend genutzt werden können.