Logistiker DSV bietet Fracht-Charterflüge nach Großbritannien

Um die Frachtkapazitäten im Verkehr zwischen Großbritannien und den EU-Mitgliedstaaten weiter auszubauen und dem Volumendruck bei den Lkw-Transporten zu begegnen, bietet DSV seinen Kunden ab Jänner dreimal wöchentlich Charterflüge von Liege oder Luxemburg nach London und zurück.Mit dem Angebot spricht der Logistikdienstleister Kunden in ganz Deutschland und umliegenden Ländern an.Waren werden von DSV beim Versender per Lkw abgeholt und in den Konsolidierungszentren an den Flughäfen für den Transport durch die Luft verladebereit gemacht.Die Auslieferung in Großbritannien erfolgt ebenfalls innerhalb des DSV-Netzwerks.Kunden umgehen mit der Luftfrachtlösung lange Lkw-Staus an der britischen Grenze und profitieren von einer gesicherten Verladung und kompletter Sendungsverfolgung.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login