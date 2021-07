Logistiker cargo-partner verstärkt Präsenz in China

Am 30. Juni wurde in kleiner Runde gemeinsam mit Kunden und Partnerunternehmen die Niederlassung Xi’an eröffnet.

Xi‘an, die Hauptstadt der Provinz Shaanxi, ist ein wichtiger internationaler Logistik-Hub im Landesinneren der Volksrepublik China.Die Region verfügt über eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur.Außerdem ist sie Ausgangspunkt der „Eisernen Seidenstraße“ mit direkten Bahnverbindungen nach Europa.Der internationale Flughafen ist der größte Luftverkehrsknotenpunkt in Nordwestchina.„Wir sind sicher, dass unsere Präsenz in Xi‘an neue Möglichkeiten in der Region eröffnen wird.