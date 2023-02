Logistiker cargo-partner seit 15 Jahren in Hongkong

Bild: cargo-partner / von links: Henry Lee, Regional Director Greater China, Luca Ferrara, CEO | Chairman of the Corporate Executive Board, Tony Leung, Managing Director Hong Kong, Guangzhou, Taiwan.

Im Jahr 2004 expandierte die österreichische cargo-partner Gruppe nach Asien und eröffnete die ersten Büros in Taipeh und Shanghai.Im Jahr 2006 kam ein Büro in Hongkong hinzu, zunächst unter dem Firmennamen „c.p.“.Im Jahr 2008 wurde der Firmenname offiziell in „cargo-partner“ geändert und die Niederlassung in Hongkong avancierte zum Hauptsitz in der Region.