cargo-partner: Neues Lager am Flughafen Budapest

Der internationale Logistikdienstleister cargo-partner hat Ende März den neu errichteten Büro- und Lagerstandort am Budapester Flughafen bezogen. Als einer der ersten Mieter in der neuen BUD Cargo City erweitert das Unternehmen das Serviceportfolio und die Lagerkapazitäten der ungarischen Tochtergesellschaft.

Der Standort in der BUD Cargo City bietet Palettenstellplätze auf mehr als 1.200 m² Lagerfläche. Eine Zwischenetage ermöglicht auf zusätzlichen 250 m² die Abwicklung hochwertiger Zusatzservices. Weitere 400 m² Bürofläche stellen die Abwicklung aller Dienstleistungen durch das Personal sicher. Durch den neuen Lagerstandort werden über 40 weitere Arbeitsplätze geschaffen.

In der BUD Cargo City findet der Logistiker ideale Bedingungen für seine Dienstleistungen vor. Zusätzlich verfügt cargo-partner über ein Headoffice in Budapest sowie einen weiteren Lagerstandort in Gyál. Die gesamte Lagerfläche in Ungarn beträgt aktuell 33.000 m².

Mit fünf Lkw-Docks mit überdurchschnittlich hohen Rolltoren für Frachtgüter in Übergröße sowie einem Cross-Docking Bereich erfüllt das neue iLogistics Center alle Voraussetzungen für tägliche Abholungen und Lieferfahrten in der Region. Die Option auf temperaturgeführte Lagerung sowie die Überlegung, in einem späteren Schritt einen zertifizierten Screening-Bereich für Luftfracht einzurichten, sollen Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten und eine rasche Abwicklung der Aufträge sicherstellen.

Attila Becze, cargo-partner Regionaldirektor für Ungarn und Rumänien, betont: „Die Erweiterung unserer Kapazitäten spiegelt unser Engagement und die stetig steigende Auftragslage auf dem zentral- und südeuropäischen Markt wider. Bereits in den letzten Jahren konnte BUD mit seinem ambitionierten Entwicklungsprogramm als Luftfrachtdrehkreuz auf sich aufmerksam machen. Mit unserem vielseitigen Angebot möchten wir uns auf dem stetig wachsenden Luftfrachtmarkt vor Ort positionieren.“

Derzeit beschäftigt cargo-partner knapp über 140 Mitarbeitende in Ungarn, die im Vorjahr 26.000 TEU Seefracht und 60.000 Straßentransporte abgewickelt haben. Die Schwerpunkte im Serviceportfolio liegen in den Bereichen Automotive, Pharmaceuticals & Healthcare, Flugzeugkomponenten, Elektronik sowie Halbleitertechnologie.

