Logistiker cargo-partner mit erster Griechenland-Präsenz

Nach der Eröffnung seines ersten Büros in Skopje in Nordmazedonien im März 2021 hat die cargo-partner Gruppe eine neue Niederlassung in Thessaloniki (Griechenland) gegründet.Hier wird der Logistikdienstleister umfassende See-, Luft- und Straßentransport-Services von und zu zahlreichen Logistik-Hubs in Europa, den USA, Asien und Ozeanien anbieten.„Unser neues Büro profitiert von der ausgezeichneten geostrategischen Lage des Hafens von Thessaloniki.Die Stadt ist außerdem sehr nahe zu Nordmazedonien, Bulgarien und Serbien gelegen, wo wir bereits mit eigenen Standorten – und im Fall von Sofia und Belgrad auch mit eigenen Warehouses – vertreten sind.Das macht Thessaloniki zu einem wichtigen Bindeglied in unserem Südosteuropa-Netzwerk“, erklärt Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, Die neue Niederlassung in Griechenland entstand aus einer Übernahme des Unternehmens Arrow Freight Services, das nun in cargo-partner Hellas P.

