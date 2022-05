Logistiker cargo-partner jetzt auch mit Büro in Piräus

Ein halbes Jahr, nachdem cargo-partner in Griechenland mit einem Büro in Thessaloniki Fuß gefasst hat, wurde nun ein zweites Büro im Hafen von Piräus eröffnet.Hier bietet das lokale Team umfassende Services im See-, Luft- und Straßentransport an, mit besonderem Schwerpunkt auf FCL- und LCL-Lösungen per Seefracht.„Die Ausweitung unserer Präsenz nach Piräus war der logische nächste Schritt in unserer Wachstumsstrategie.Dank seiner einzigartigen Lage ist Piräus eine Drehscheibe für den internationalen Handel und bietet einen idealen Zugang zur griechischen Hauptstadt Athen“, sagt Kostas Polatidis, Geschäftsführer von cargo-partner in Griechenland.Piräus ist der größte Hafen Griechenlands und der zweitgrößte Hafen im Mittelmeerraum.

