Logistiker cargo-partner in Mexiko auf Wachstumskurs

2024 war ein entscheidendes Jahr für cargo-partner Mexiko: Das Unternehmen konsolidierte sein Wachstum durch den Umzug in größere Büroräume und die Etablierung von Expertenteams für Luft-, Straßen- und Seefracht sowie Zoll- und Notfallservices.Luis Gomez, Managing Director von cargo-partner Mexico, erklärt: „Mit der umfassenden Unterstützung der Nippon Express Group sind wir in einer einzigartigen Position, um ganzheitliche Logistiklösungen für Unternehmen anzubieten, die Waren zwischen Mexiko und jedem Ziel weltweit transportieren.“ Die cargo-partner Gruppe eröffnete 2021 ihr erstes Büro in Puebla und erweiterte die Präsenz 2022 mit einem zweiten Standort in Mexiko-Stadt.In den vergangenen drei Jahren lag der Fokus auf dem Aufbau leistungsstarker Strukturen, um den dynamischen Logistikanforderungen der Region gerecht zu werden.Mit über 40 Jahren an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt cargo-partner maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen.

