Logistiker cargo-partner expandiert in der Slowakei

Nur ein Jahr nach der letzten Erweiterung des iLogistics Centers in Dunajska Streda hat cargo-partner in der Slowakei die Anlage um zusätzliche 5.200 Palettenstellplätze erweitert.Diese Investition hilft dem Logistiker, die volle 14,5 Meter lichte Höhe der Lagerhalle zu nutzen und die Anzahl der Palettenstellplätze pro Quadratmeter zu erhöhen.Die Erweiterung erfolgte in zwei Etappen: In der ersten Phase wurden die Kapazitäten um 3.600 Palettenstellplätze erhöht und zwei neue Gabelstapler angeschafft.

