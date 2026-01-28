Logistiker cargo-partner: Ausbau der Zoll-Services

28.01.2026

Erweitertes Leistungsspektrum mit globalen AEO-Zertifizierungen und umfassender CBAM-Beratung.

Logistiker cargo-partner: Ausbau der Zoll-Services Bild: cargo-partner
Seit Jänner 2026 ist cargo-partner Hongkong als Tier 2 Authorized Economic Operator (AEO) von der lokalen Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde zertifiziert.Damit verfügt das Unternehmen der Nippon Express Holdings den AEO-Status nun in einem breiten internationalen Netzwerk.In Europa umfasst das Österreich, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, die Slowakei, Slowenien und das Vereinigte Königreich.In Asien gilt das für Hongkong, Indien, Taiwan und Thailand.Die AEO-Zertifizierung wird Logistikern verliehen, die strenge Kriterien in Bezug auf Zollkonformität, finanzielle Solvenz und Sicherheitsstandards erfüllen.

