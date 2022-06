Logistiker a. hartrodt startet in der Slowakei

Country Manager Dusan Kapral hat sich vorgenommen, „definitiv Neukunden an Bord zu holen und ganzheitliche Lösungen anzubieten“.

Vom 1.Juni 2022 an erweitert a.hartrodt sein europäisches Netzwerk mit einer eigenen Gesellschaft in der Slowakei.Dusan Kapral leitet a.hartrodt Slovakia in Bratislava als Country Manager.