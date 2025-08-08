Logistik von GW für SUP-Board-Weltrekordversuch

08.08.2025

Das Engagement der internationalen Spedition für saubere Meere mündet in einer weiteren spektakulären Aktion.

Logistik von GW für SUP-Board-Weltrekordversuch Bild: Gebrüder Weiss / Von links nach rechts: Vanessa Hafner (Teamleiterin Digitale Kommunikation), Martti Leitert (Marketing Air & Sea Germany), Robert Stahlschmidt (Leiter Air & Sea Germany) und Michael Walther. (Quelle: Valentin Böckler / Gebrüder Weiss)
Der Kieler Wassersportler und Klimaschützer Michael Walther stellt sich Ende September einer ungewöhnlichen Herausforderung: Als erster Europäer will er den Atlantik auf einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP-Board) überqueren, ganz allein und ohne Hilfe – zumindest auf dem Wasser.An Land wird er von Gebrüder Weiss begleitet, dem offiziellen Logistikpartner des Weltrekordversuchs.Am Standort Hamburg planen Logistikexperten bereits den Hin- und Rücktransport des speziell angefertigten SUP-Boards: Es geht zunächst über Land von Kiel nach Lagos in Portugal.Dort startet der Klimaaktivist seine Atlantik-Überquerung, die an den Kanaren und Kapverden vorbei bis nach Französisch-Guayana führt.Vom Zielhafen Cayenne bringt Gebrüder Weiss das Board per Seefracht klimaneutral zurück nach Kiel, indem anfallende Emissionen durch zertifiziertes Insetting ausgeglichen werden.

