Logistik von Gebrüder Weiss für Liebherr-Hausgeräte

Liebherr-Hausgeräte gehört zu den führenden Herstellern von Kühl- und Gefriergeräten in Mittel- und Osteuropa.Gebrüder Weiss bewirtschaftet seit Jahresbeginn ein exklusives Lager für die international tätige Unternehmenssparte.Die Haushaltsgeräte werden im rund 5.000 m² großen Terminal in Graz gelagert und von dort aus zu den Liebherr Vertragspartnern in sieben Ländern Osteuropas befördert.Liebherr produziert seine Hausgeräte für Europa in Deutschland (Ochsenhausen), Österreich (Lienz) und Bulgarien (Marica).

