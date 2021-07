Logistik-Partnerschaft von Aramex und DB Schenker

DB Schenker hat mit dem globalen Anbieter von Logistik- und Transportlösungen, eine strategische Absichtserklärung unterzeichnet.Gemeinsames Ziel ist es, synergetische Möglichkeiten für Supply-Chain-Lösungen von und nach Abu Dhabi und der weiteren MEA-Region (Mittlerer Osten und Afrika) voranzutreiben.Durch die Nutzung der globalen Erfahrung von DB Schenker bei Speditionslösungen für unterschiedliche Branchen wird die Partnerschaft darauf abzielen, die Kompetenzen und Angebote von Aramex in der Region weiter zu verbessern.Bedient werden sollen unter anderem die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Infrastruktur und Gesundheitsindustrie.Umgekehrt wird DB Schenker durch die Zusammenarbeit mit Aramex und die Nutzung der starken Markenidentität, der Führungsposition sowie der fundierten Kenntnisse und Expertise in der Region in der Lage sein, seine Präsenz in Abu Dhabi, einem strategischen und wachsenden Handels- und Logistikzentrum in der MEA-Region, umfassender auszubauen.

