LNG-RoRo-Schiff von CMA CGM: Erstanlauf im Hafen Koper

Im Zuge ihrer Jungfernfahrt brachte das RoRo-Schiff „CMA CGM Indianapolis“ über 4.000 Autos in den slowenischen Seehafen.

Am 19.September 2024 begrüßte der Hafen Koper am Autoterminal erstmals die „CMA CGM Indianapolis“.Das RoRo-Schiff der französischen Reederei verkehrt zwischen Asien, Nordeuropa und dem Mittelmeer.Im Verlauf seiner Jungfernfahrt wurden 4.200 Fahrzeuge in Koper gelöscht.