Auch LKW Walter setzt auf alternative Treibstoffe

Die fünfte Ausgabe der „Energy Transition Innovation Talks“ ging der Frage nach, welche Schritte notwendig sind, um die Energiewende im Verkehr so rasch wie möglich zu erreichen.Bernhard Geringer, emeritierter Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik an der TU-Wien, hat darauf eine klare Antwort: „One-fits-all gibt es nicht.Das entscheidende für eine umweltschonende Mobilität ist nachhaltige Energie und nicht die Antriebsart.“ Es brauche daher Technologieoffenheit und klimaneutrale Lösungen, aus denen je nach Bedarf und Anwendung ausgewählt werden könne.Auch der Wirkungsgrad im Motor sei von untergeordneter Bedeutung, „wenn der Strom für das E-Auto nicht von der eigenen Solaranlage am Dach kommt, sondern von einem Wärmekraftwerk ins allgemeine Stromnetz eingespeist wird“.

