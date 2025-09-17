Lkw-Maut: Transporteure drohen mit weiteren Protesten

Geplante Maut-Erhöhung um 7,7 Prozent ist für viele Güterbeförderer im Land schwer zu stemmen.

„Die sogenannte Einigung in Sachen Lkw-Maut, die Infrastrukturminister Peter Hanke letzte Woche verkündet hat, ist ein erster Schritt, allerdings handelt es sich lediglich um eine Einigung innerhalb der Koalition.Wir sind nicht mit am Verhandlungstisch gesessen“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).Er sieht die Bedürfnisse der Branche in den Plänen des Bundesministers viel zu wenig berücksichtigt: „Auch wenn die Maut-Erhöhung jetzt nicht mehr 10 bis 13 Prozent betragen soll, wie es ursprünglich vorgesehen war, sondern je nach Fahrzeug etwa 7,7 Prozent, bedeutet sie nach wie vor eine enorme Belastung.Das ist für viele Transportunternehmen schwer zu stemmen“, warnt Alexander Klacska.Grund dafür sei vor allem die nach wie vor sehr schwierige konjunkturelle Lage der Transportwirtschaft.