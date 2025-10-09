Anzeige

Lkw-Maut: Bundesregierung schaltet die Ampel auf Grün

09.10.2025

Die Straßenbenutzungsabgabe 2026 berücksichtigt die externen Kosten für Luftverschmutzung, Lärm und CO₂-Emissionen mehr als früher.

Lkw-Maut: Bundesregierung schaltet die Ampel auf Grün Bild: Volvo Trucks
Im gestrigen Ministerrat hat die Bundesregierung das bereits angekündigte Lkw-Maut-Paket beschlossen.„Damit schaffen wir wesentliche Fortschritte: Wir sorgen für mehr Kostenwahrheit im Straßenverkehr und unterstützen gleichzeitig die Transportwirtschaft beim Umstieg auf emissionsfreie Lkw“, betont Mobilitätsminister Peter Hanke.Das neue Lkw-Maut-Paket berücksichtigt künftig die externen Kosten für Luftverschmutzung, Lärm und CO₂-Emissionen stärker – in Höhe von zusätzlich rund 42 Mio.EUR pro Jahr.Damit wird der ökologische Lenkungseffekt aufgewertet und die Finanzierung der Straßeninfrastruktur bleibt langfristig gesichert.

