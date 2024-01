„Lkw-Fahrverbote gefährden die Versorgungssicherheit“

Mit großer Sorge blickt das heimische Güterbeförderungsgewerbe auf das angedachte Lkw-Fahrverbot auf der A10 zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau.Die entsprechende Verordnung befindet sich aktuell in Begutachtung.„Erhaltungsarbeiten für ein modernes und sicheres Straßennetz sind zwar notwendig und auch unterstützenswert, es müssen aber die langfristige Planung und damit auch die Planbarkeit im Vordergrund stehen.Ein Wildwuchs an Fahrverboten ist, gerade im hochrangigen Straßennetz, auf jeden Fall zu vermeiden“, appelliert Markus Fischer, Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).Die WKÖ gibt daher zu bedenken: • Kurzfristige und unüberlegte Fahrverbote ziehen weitreichende Probleme mit sich: Die heimische Transportwirtschaft wird massiv beschränkt, in weiterer Folge ist dadurch auch die generelle Versorgungssicherheit gefährdet.

