Linz Airport: Start der ersten deutschsprachigen Luftfrachtakademie

In der Akademie werden luftfrachtspezifische sowie international vorgeschriebene Kurse erstmals in deutscher Sprache angeboten.

Der Flughafen Linz und die GrowNOW Group eröffnen am 14. September die erste deutschsprachige Luftfrachtakademie. In den Schulungsräumen der Flughafen Linz GesmbH unterrichten Fachexperten 13 verschiede Luftfrachtkurse mit insgesamt 123 Schulungstagen. Im Ausbildungsplan 2020 und 2021 stehen die Themen Grundkenntnisse, Produkte, Sicherheit, Verkauf und Kundenbetreuung, Qualität, Handling, Umwelt und Prozessverbesserung.

Innovative und praxisbezogene Lernkonzepte, entwickelt speziell für die Logistik- und Verladeindustrie bilden das Fundament der ersten deutschsprachigen Luftfrachtakademie. Der Flughafen Linz bietet während der Lehrgänge die einzigartige Möglichkeit direkt im Luftfrachtlager die Abläufe hautnah und praxisorientiert kennen zu lernen.

Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Flughafen Linz: „Wir haben uns über die Jahre zum größten, regionalen Frachtflughafen Österreichs entwickelt und punkten bei unseren Kunden mit Flexibilität und hoher Servicequalität. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit im Schulungsbereich mit der GrowNOW Group und die Entscheidung zum zentralen Standort Linz als Schulungszentrum für die erste deutschsprachige Luftfrachtakademie. Dies unterstreicht den Stellenwert und die Kompetenz des Linzer Flughafens in puncto Luftfracht.“

Gerade in Krisenzeiten nimmt die Wichtigkeit von Luftfrachttransporten zu und stellt lebenswichtige, effiziente und effektive Versorgungslinien dar. Dies wird auch in einem erhöhten Lern- und Schulungsbedarf in der Luftfracht im gesamten deutschsprachigen Raum über die kommenden Jahre zum Ausdruck kommen.

Roland Zistler, Geschäftsführer GrowNOW Group: „Es macht uns stolz, unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und im Unterricht von Luftfrachtschulungen nun auch in deutscher Sprache dem gesamten deutschsprachigen Luftfrachtmarkt anbieten zu können. Der Flughafen Linz, in bester Verkehrslage zwischen München und Wien, mit direkten Flugverbindungen nach Frankfurt und Düsseldorf, ist der idealste Ort und beste Partner für unsere Luftfrachtakademie.“

www.grownow.info; www.linz-airport.com; www.luftfrachtakademie.com