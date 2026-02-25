Leuchtturmprojekt von Schachinger Logistik in Hörsching

25.02.2026

Europas größter Logistik-Batteriespeicher ebnet den Weg für die Nachtbetankung der wachsenden E-Lkw-Flotte.

Leuchtturmprojekt von Schachinger Logistik in Hörsching Bild: ÖVZ -Joachim Horvath
Die „Roadmap to ZERO“ ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Schachinger Logistik.Sie definiert den Fahrplan zur Dekarbonisierung der Abläufe in den Bereichen Transport, Lagerung und Distribution.Dazu realisiert das traditionsreiche Familienunternehmen mit dem Partner Powerlink H2 ein Leuchtturmprojekt.Bis September 2026 entsteht auf dem 26 Hektar großen Firmenareal in Hörsching eine Batteriespeicheranlage mit einer Kapazität von 60 MWh und einer Anschlussleistung von 30 MW zum Betanken von E-Lkw.Mit dem Projekt setzt Schachinger Logistik ein Zeichen für Innovation und nachhaltige Energieversorgung in der Logistikbranche.

