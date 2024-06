Leopold Foll neu auf dem 3LOG-Chefsessel

Ab 1.Juli wird Leopold Foll als neuer Geschäftsführer bei der 3LOG premium logistics GmbH einsteigen und gemeinsam mit Thomas Kopp und Helena Kopp die Geschicke des Unternehmens führen.Mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in der Logistik- und Speditionswelt bringt Leopold Foll umfassendes Wissen und bewährte Führungsqualitäten in die Firma.Sein beruflicher Werdegang umfasst leitende Positionen in Österreich bei renommierten Unternehmen wie Rhenus, DHL Freight, Nagel und Frigologo.Die 3LOG premium logistics GmbH mit Sitz in Wien und einem Büro in Salzburg ist Komplettanbieter von Transport- und Logistikdiensten.

