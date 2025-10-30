Leiser Elektro-Kran werkt auf Baustellen in Wien

Frankstahl fährt emissionsfrei in die Innenstadt-Bezirke und bringt dort einen vollelektrischen Ladekran zum Einsatz.

Bild: Valentin Unger / Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirschaftskammer Wien, und Roman Divoky, Logistikleiter bei Frankstahl, mit dem vollelektrischen Lkw und seinem Ladekran

Das Projekt Zero Emission Transport (ZET) der Wirtschaftskammer Wien macht im ersten und zweiten Bezirk emissionsfreie Mobilität zur Realität.Seit Juni 2024 haben sich 43 Unternehmen aller Branchen dazu verpflichtet, ohne Schadstoffausstoß zu fahren.„Noch erfreulicher ist es, wenn auch die komplette Anlieferung nachhaltig gestaltet wird“, stellt Christian Holzhauser, Spartenobmann für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, fest.Das setzt jetzt die Handelsfirma Frankstahl aus Guntramsdorf um, die einen Lkw mit elektrischem Ladekran angeschafft hat.Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mitsubishi Fuso mit einer 124 kWh starken Batterie, die etwa 200 Kilometer Reichweite bietet.