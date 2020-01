Leipzig/Halle Airport erreicht neuen Rekordwert beim Frachtumschlag

In den nächsten Jahren werden rund 500 Mio. Euro in neue Vorfelder, Logistik- und Bürogebäude investiert

Am Flughafen Leipzig/Halle, Europas fünftgrößtes Luftfrachtdrehkreuz, ist der Frachtumschlag im vergangenen Jahr zum fünfzehnten Mal in Folge gestiegen. Insgesamt wurden 1,24 Mio. Tonnen umgeschlagen, was einem Zuwachs von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Entwicklung liegt damit deutlich über dem bundesdeutschen Trend.

Der Frachtumschlag hat sich seit 2007 mehr als verzehnfacht und verzeichnet weiterhin Zuwächse. Wachstumstreiber in Leipzig/Halle ist vor allem das DHL-Drehkreuz. Aber auch das DHL-unabhängige Frachtgeschäft entwickelt sich positiv: Insgesamt steuern jährlich über 50 Frachtfluggesellschaften mehr als 200 Ziele weltweit an.

Der Airport verfügt über eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis für Frachtflüge sowie eine direkte Anbindung an das transeuropäische Autobahn- und Schienennetz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Damit bietet Leipzig/Halle ideale Voraussetzungen für den Warentransport auf Straße und Schiene. Das Start- und Landebahnsystem umfasst zwei parallele Runways mit einer Länge von je 3.600 Metern, die auch unter CAT-III-b-Bedingungen unabhängig voneinander genutzt werden können.

DHL betreibt seit 2008 am Standort ihr europäisches Drehkreuz. Es ist das größte innerhalb seines globalen Netzwerks, in dessen Errichtung 655 Mio. Euro investiert worden sind. Derzeit wird unter anderem die Erweiterung der Infrastrukturen im Bereich des von DHL genutzten Vorfeldes geplant. Der Leipzig/Halle Airport ist zudem Heimatflughafen von AeroLogic, einem Joint Venture von DHL Express und Lufthansa Cargo.

