Leipzig/Halle Airport festigt Position als Cargo-Drehkreuz

Entgegen dem bundesweiten Negativtrend beim Luftfracht-Aufkommen wächst Europas fünftgrößtes Cargo-Drehkreuz Leipzig/Halle weiterhin überproportional. So stieg der Frachtumschlag im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,6 Prozent auf 122.727 Tonnen.

Von Jänner bis Juli erhöhte sich das Luftfrachtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 765.583 Tonnen. Mit über 1.000 wöchentlichen Starts und Landungen im Frachtverkehr bleibt der Airport inmitten der Corona-Krise Garant für verlässliche Logistik- und Versorgungsketten für Bevölkerung und Industrie. So wurden unter anderem dutzende Hilfsflüge abgefertigt, die medizinische Ausrüstung nach Deutschland und Europa beförderten.

Insgesamt steuern rund 60 Fracht-Airlines den Flughafen an und bedienen ein Streckennetz, das über 200 Ziele weltweit umfasst. Getragen wird das Wachstum durch das Expressfrachtgeschäft von DHL und der positiven Entwicklung des Aufkommens anderer Luftfracht- und Logistikunternehmen.

Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 2019 rund 2,62 Mio. Fluggäste und rund 1,24 Mio. Tonnen Luftfracht abgefertigt. Damit ist der Airport der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Der Standort ist an die Autobahnen A 9 und A 14 angebunden und verfügt über einen in das Zentralterminal integrierten Bahnhof.

