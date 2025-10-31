Laster überfahren Kombinierten Verkehr in Deutschland

In einem offenen Schreiben wenden sich führende Anbieter der Branche in Deutschland an Politik und Bahnmanagement. Sechs konkrete Forderungen.

Die Schienengüterverkehrsbranche in Deutschland schlägt Alarm: In einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und DB-Chefin Evelyn Palla warnen Logistikunternehmen und Verbände vor einer massiven Rückverlagerung von der Schiene auf die Straße – mit drastischen Folgen für Verkehr, Klima und Wettbewerbsfähigkeit.Die führenden Anbieter des Kombinierten Verkehrs in Deutschland – Kombiverkehr, Hupac und TX Logistik – sowie zahlreiche europäische Güterverkehrsverbände wenden sich in dem offenen Schreiben an Politik und Bahnmanagement.Ihr gemeinsames Anliegen ist den drohenden Kollaps des Schienengüterverkehrs zu verhindern.Jahrelang galt der Kombinierte Verkehr – also die Verknüpfung von Straße und Schiene – als Hoffnungsträger für eine klimafreundliche Logistik.Doch laut dem Brief hat sich die Lage dramatisch verschlechtert.