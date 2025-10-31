Laster überfahren Kombinierten Verkehr in Deutschland

31.10.2025

In einem offenen Schreiben wenden sich führende Anbieter der Branche in Deutschland an Politik und Bahnmanagement. Sechs konkrete Forderungen.

Laster überfahren Kombinierten Verkehr in Deutschland Bild: Kombiverkehr
Die Schienengüterverkehrsbranche in Deutschland schlägt Alarm: In einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und DB-Chefin Evelyn Palla warnen Logistikunternehmen und Verbände vor einer massiven Rückverlagerung von der Schiene auf die Straße – mit drastischen Folgen für Verkehr, Klima und Wettbewerbsfähigkeit.Die führenden Anbieter des Kombinierten Verkehrs in Deutschland – Kombiverkehr, Hupac und TX Logistik – sowie zahlreiche europäische Güterverkehrsverbände wenden sich in dem offenen Schreiben an Politik und Bahnmanagement.Ihr gemeinsames Anliegen ist den drohenden Kollaps des Schienengüterverkehrs zu verhindern.Jahrelang galt der Kombinierte Verkehr – also die Verknüpfung von Straße und Schiene – als Hoffnungsträger für eine klimafreundliche Logistik.Doch laut dem Brief hat sich die Lage dramatisch verschlechtert.

25 Jahre Baltic Rail Gate: Großer Bahnhof zum Jubiläum

Zur Feier einiger besonderer Beweggründe versammelten sich rund 100 Gäste aus Wirtschaft und Politik auf dem Umschlaggelände im Hafen Lübeck.

30.10.2025

Waberer’s schließt Bündnis mit KTZ Express aus Kasachstan

Ziel der Partner ist die Gründung eines Joint Ventures zur Entwicklung und zum Betrieb eines intermodalen Terminals in der Region Budapest.

29.10.2025

Logistischer Kraftakt für Austrian Power Grid

Der Übertragungsnetzbetreiber hat zwei rund 250 Tonnen schwere Trafo-Teile aus dem Pinzgau zum Umspannwerk Ernsthofen im Bezirk Amstetten transportieren lassen.

29.10.2025
