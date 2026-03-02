Landverkehr von Lohmöller wandert zu Kühne+Nagel

Die beiden Unternehmen verbindet das Engagement für Kundennähe und qualitativ hochwertige Services, unterstützt durch Technologie und Nachhaltigkeit.

Kühne+Nagel erwirbt die Landverkehrsaktivitäten der LSL‑Lohmöller Spedition und Logistik GmbH in Rheine.Das traditionsreiche deutsche Logistikunternehmen bietet Sammelgut‑, LTL‑ und FTL‑Verkehre an.Die Akquisition stelle einen weiteren strategischen Schritt zur Stärkung des europäischen Landverkehrsnetzwerks dar.Sie folge auf die Übernahme von TDN in Spanien im vergangenen Jahr, schreibt Kühne+Nagel in einer Medienmitteilung.Lohmöller, gegründet im Jahr 1930, ist ein familiengeführter Spediteur mit langjähriger Expertise und einem klaren Fokus auf Digitalisierung.