Landstromprojekt der Superlative im Hafen Rotterdam

07.01.2026

Die maßgeschneiderte Lösung von ABB kommt ab der zweiten Jahreshälfte 2028 an drei Containerterminals zum Einsatz.

Landstromprojekt der Superlative im Hafen Rotterdam Bild: Rotterdam Shore Power
ABB, ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung, hat vor Kurzem Verträge mit Rotterdam Shore Power (RSP) unterzeichnet.Die Vereinbarung mit dem Joint Venture zwischen dem Hafen Rotterdam und Eneco, einem internationalen Energieunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, umfasst die Planung und den Bau von Landstromsystemen mit mehreren Anlagen für den Hafen.Mit einer Kapazität von insgesamt über 100 Megavoltampere (MVA) werden die Landstromsysteme voraussichtlich die bislang größten der Welt sein.Die Anlagen sollen dazu beitragen, die Emissionen im Hafen Rotterdam zu reduzieren und die FuelEU-Maritime-Verordnung einzuhalten.Diese schreibt vor, dass alle Container- und Passagierschiffe mit einer Bruttoraumzahl von über 5.

