Land Kärnten und ÖBB arbeiten an Logistik-Hub

Investitionen in die Infrastruktur sollen die Attraktivität des Güterverkehrsknotens Villach-Fürnitz stärken.

Zu einem Arbeitsgespräch über zentrale Bahn-Themen für Kärnten haben sich am 13.März Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig und ÖBB-CEO Andreas Matthä in Wien getroffen.Im Fokus standen dabei die bevorstehende Inbetriebnahme der Koralmbahn sowie der gemeinsame Infrastrukturausbau in Kärnten.Ein zentrales Thema war der Ausbau des Logistikzentrums Villach-Fürnitz, das im aktuellen Regierungsprogramm als strategisch wichtiges Projekt für Kärnten festgehalten ist.Seitens ÖBB wurde zugesichert, die bereits im Rahmenplan vorgesehenen Investitionen umzusetzen und gemeinsam mit dem Land Kärnten zusätzliche Ressourcen für die Weiterentwicklung des Standorts bereitzustellen.