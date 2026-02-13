Lagermax-Tochter eröffnet neues Logistikterminal

Spanischer Zweiradlogistiker LVTmoto zieht mit seinen Aktivitäten in eine moderne Anlage nahe Barcelona. Hier trifft Umweltbewusstsein auf Effizienz.

Der spanische Zweiradlogistiker LVTmoto (Logistic Vázquez Tarrés S.L.) - ein Unternehmen der Lagermax Group - übersiedelt mit seiner Geschäftstätigkeit vom bisherigen Standort, Santa Perpetua de Mogoda, in ein neu errichtetes Logistikterminal nach Caldes de Montbui, nahe Barcelona.Die Anlage zeichnet sich durch moderne Infrastruktur aus, ermöglicht optimierte Prozesse und ist strategisch auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet.In Caldes de Montbui stehen auf einer Fläche von über 16.