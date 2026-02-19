Lagermax: Motorrad-Logistik mit Leidenschaft und Präzision

19.02.2026

Der Dienstleister bietet europaweit professionelle Transport- und Logistiklösungen für motorisierte Zweiräder.

Lagermax: Motorrad-Logistik mit Leidenschaft und Präzision Bild: Lagermax
Die Sparte Motorrad-Logistik von Lagermax präsentierte vor Kurzem ihr Angebot für die Zweiradbranche auf der Messe „moto-austria 2026“ in Wels. Die umfassenden Transport- und Logistiklösungen des Unternehmens sind auf Motorräder, Mopeds, Roller und E-Bikes zugeschnitten.Beförderung, Einlagerung und Qualitätssicherung erfolgen über zentral koordinierte Transportprozesse vom Hersteller bis zum Endabnehmer.„Wir hatten viele Interaktionen mit Besuchern und anderen Ausstellern – von Motorradbegeisterten bis hin zu Zweiradherstellern und Branchenprofis.Das Interesse an unseren Transport- und Logistiklösungen zeigt, wie wichtig effiziente und zuverlässige Prozesse in unserer Branche sind", resümiert Thomas Soriat, Lagermax Motorradlogistik, nach drei Messetagen.

