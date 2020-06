Lagermax Gruppe nutzt verstärkt saubere Energie

Allein an den Standorten von Lagermax Autotransport in Straßwalchen und Wien kommt es jährlich zu einer CO2-Reduktion von über 500 Tonnen

Das Salzburger Transport- und Logistikunternehmen Lagermax setzt vermehrt auf die Kraft der Sonne. An sechs Standorten in Österreich sind auf 15.290 m² Dachfläche bereits Photovoltaik-Anlagen montiert. Sie liefern saubere Energie zum Teil für den Eigenverbrauch. Der andere Teil wird in das Stromnetz eingespeist.

Die ersten Schritte in Sachen Klima- und Umweltschutz unternahm der Automobillogistiker vor fünf Jahren, als 768 Solarpanele am Dach der Mechanik-Halle in Straßwalchen montiert wurden. Dies sorgte bereits damals für jährliche CO2-Einsparungen in der Größenordnung von rund 90 Einfamilienhäusern.

Weitere Photovoltaik-Anlagen auf Dächern wurden am Standort der Lagermax Spedition in Villach und den Lagermax Paketdienst-Niederlassungen in St. Veit / Glan, Sachsenburg sowie Radstadt installiert. Zusammen ermöglichen alle sechs Photovoltaik-Anlagen eine höchstmögliche Gesamtleistung von etwa 2447 kWp (Kilowatt-Peak).

Die Lagermax Gruppe ist mit 3.700 Mitarbeitenden in 55 eigenen Niederlassungen in zwölf Ländern Europas vertreten. Mit Dienstleistungen in den Bereichen Spedition, Autotransport und Logistik wurde im Jahr 2019 ein Umsatz in der Höhe von 565 Mio. Euro erzielt.

www.lagermax.com