Lagermax bezieht Position in der Batterielogistik

Die Lagermax Group erwirbt rückwirkend mit 1.Juli 2023 die Dreiviertelmehrheit an der LogBATT GmbH in Plochingen.Damit stärkt das Salzburger Familienunternehmen die Division Green Logistics und ergänzt die Sparten Entsorgungslogistik und Recycling um die Sparte Batterielogistik.Die LogBATT GmbH wurde 2017 gegründet.Die beiden bisherigen Alleingesellschafter, Philpp Helmle und Eduard Schönmeier, besitzen langjährige Expertise in der Entwicklung von Lösungen im Bereich Logistik von Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in der Automobilindustrie.

