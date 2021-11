Lagermax AED schaltet auf europaweiten Service

Die österreichische Lagermax AED GmbH arbeitet ab dem 1.Jänner 2022 mit dem nordrhein-westfälischen Nachtexpress-Dienstleister Night Star Express mit Hauptsitz in Unna zusammen.Durch die Kooperation der Nachtexpress-Anbieter profitieren die Kunden beider Unternehmen von einer qualitativ hochwertigen Nachtexpress-Dienstleistung.Night Star Express bietet seinen Service bereits in den Ländern Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg an.Aber auch der Versand nach Frankreich, Skandinavien und weitere Länder ist nach Absprache, teilweise mit einer Zustellung am nächsten Tag, möglich.

