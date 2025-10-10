Lagerflächen neu gedacht bei Storageplace.at

Der digitale Marktplatz vernetzt Anbieter und Mieter von Lagerflächen auf einer benutzerfreundlichen Plattform.

Bild: ÖVZ-Joachim Horvath / Hagen Temmel (links) und Jochen Schmidt sind die Gründer von Storageplace.at.

Jochen Schmidt und Hagen Temmel verbindet die Überzeugung, dass Lagerlogistik smarter, nachhaltiger und zugänglicher werden muss.Genau das wollen die beiden Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in Logistik und Digitalisierung mit ihrem neuen digitalen Marktplatz ermöglichen.Storageplace.at ist die erste Plattform in Österreich, die Anbieter und Suchende von Lagerflächen einfach, effizient und sicher zusammenbringt.Ihre Gründer teilen das Ziel, die Lagerraumsuche zu digitalisieren und maximale Transparenz zu schaffen – für Privatpersonen, KMU und große Unternehmen.