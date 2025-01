Kuppeln auf Speed: DAK im Schlussspurt zur Serienreife

Die Entwicklung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) für Güterzüge schreitet weiter voran.Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) in Berlin hat jetzt noch einmal Forschungsgelder in Höhe von 8,25 Mio.EUR freigegeben, sodass das Pilotprojekt „DAC4EU“ (Digital Automatic Coupling for Europe) die Demonstration, Erprobung und Zulassung der Kupplungen weiterführen und abschließen kann.Ab 2026 sollen dann bis zu 100 Pionierzüge mit serienreifen DAKs durch Europa rollen.Mit den neuen Mitteln kann das DAC4EU-Konsortium die DAK weiter zur Serienreife und in Richtung eines Einsatzes im europäischen Schienengüterverkehr begleiten.

