Kühne+Nagel stärkt sein Stückgutnetz in Europa

Neuer strategischer Standort in Turin; der Logistiker hat dieses Jahr zudem neue Cross-Docks in Polen und Rumänien eröffnet.

Kühne+Nagel hat ein neues strategisches Depot in Turin (Italien) eröffnet.Mit dem jüngsten Ausbau seines europäischen Sammelgutnetzes will der Logistiker besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen.Der Service ermöglicht Straßenfrachtdienste für Sendungen bis 6 Paletten oder 2,4 Lademetern, die dann mit anderen Sendungen gruppiert werden, um die Lkw-Kapazität besser auszulasten. Das Depot in Turin diene zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Italien und Frankreich und damit auch mit den Ländern auf der iberischen Halbinsel.Die Stadt sei gut an die wirtschaftlich wichtigen Regionen Ligurien, Piemont und Aostatal angebunden“, schreibt Kühne+Nagel in einer Pressemitteilung.