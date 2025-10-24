Kühne+Nagel schnürt neues Kostensenkungsprogramm

24.10.2025

Überkapazitäten im Markt und der Margendruck zwingen den internationalen Logistiker weltweit zum Handeln.

Kühne+Nagel schnürt neues Kostensenkungsprogramm Bild: Kühne+Nagel
Kühne+Nagel hat ein konzernweites Kostensenkungsprogramm eingeleitet.Mit strukturellen und nachhaltigen Maßnahmen will das weltweit agierende Logistikunternehmen jährliche Einsparungen von über 215 Mio.EUR per annum erzielen.Die Produktivität soll durch Prozessoptimierungen in zentralen Funktionen und den Märkten sowie durch den verstärkten Einsatz von Automatisierung und Shared-Service-Centern langfristig gesteigert werden, heißt es in einer Medienmitteilung.„Mit der Einleitung gruppenweiter Kostensenkungsmaßnahmen erhöhen wir die Schlagzahl im Unternehmen nun deutlich.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

European FVL Cost Index: Starker Anstieg seit 2019

Der Index wurde im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft zwischen ECG – dem Verband der Europäischen Fahrzeuglogistik – und PwC Österreich entwickelt.

23.10.2025

Deutscher Logistik-Preis für Logistics Next Level von Strauss

Brownfield-Revitalisierung am Stammsitz in Biebergemünd schafft messbare Effekte in Leistung, Qualität und Nachhaltigkeit.

23.10.2025

Hellmann: 25 Jahre Präsenz in Österreich

Seit dem 1. August 2025 ist Rainer Mittl als Country Managing Director für das internationale Logistikunternehmen tätig.

22.10.2025
Anzeige