Kühne+Nagel schnürt neues Kostensenkungsprogramm

Überkapazitäten im Markt und der Margendruck zwingen den internationalen Logistiker weltweit zum Handeln.

Kühne+Nagel hat ein konzernweites Kostensenkungsprogramm eingeleitet.Mit strukturellen und nachhaltigen Maßnahmen will das weltweit agierende Logistikunternehmen jährliche Einsparungen von über 215 Mio.EUR per annum erzielen.Die Produktivität soll durch Prozessoptimierungen in zentralen Funktionen und den Märkten sowie durch den verstärkten Einsatz von Automatisierung und Shared-Service-Centern langfristig gesteigert werden, heißt es in einer Medienmitteilung.„Mit der Einleitung gruppenweiter Kostensenkungsmaßnahmen erhöhen wir die Schlagzahl im Unternehmen nun deutlich.