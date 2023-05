Aufgrund von Überlastung und Kapazitätsengpässen ist in jüngster Zeit die Nachverfolgbarkeit von Containertransporten zu einer absoluten Notwendigkeit für das Lieferkettenmanagement geworden.Das neue Container Dashboard in der Online-Plattform myKN von Kühne+Nagel nutzt die Daten einer Geosystem-Cloud-Lösung, um Kunden die Verfolgung all ihrer Containerbewegungen in Echtzeit zu ermöglichen.Darüber hinaus reduziert es den manuellen Aufwand bei der Identifizierung von Meilensteinen und aktuellen Abweichungen vom Zeitplan.Es erhöht nicht nur die Genauigkeit und Produktivität durch die Beseitigung bisheriger weißer Flecken in der Lieferkette, sondern ermöglicht auch frühzeitige Präventivmaßnahmen für die Fracht.Benachrichtigungen über die nächsten Meilensteine, wie Abholung oder Abfahrt, verbessern die Transparenz der Tür-zu-Tür-Transportkette für Kunden.

