Kühne+Nagel: Logistik für Shell-Projekt in Rotterdam

Kühne+Nagel organisiert die Schwergutlogistik und den Modultransport für das Biokraftstoffprojekt „Hydroprocessed Esters and Fatty Acids" (HEFA) der Shell plc in den Niederlanden.Die Anlage wird eine der größten kommerziellen Produktionen in Europa zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbarem Diesel aus Abfällen sein. Im Jahr 2024 soll die Biokraftstoffanlage in Rotterdam in Betrieb gehen.Künftig werden dort kohlenstoffarme Kraftstoffe hergestellt.Dazu zählt etwa erneuerbarer Diesel aus Abfällen wie Altspeiseöl, tierisches Abfallfett und andere industrielle und landwirtschaftliche Restprodukte.

