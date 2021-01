Kühne+Nagel fixiert Neuaufstellung in der Kontraktlogistik

Jetzt Fokussierung auf skalierbare Lösungen in klar definierten Branchen weltweit, insbesondere in den Bereichen E-Commerce und Pharma.

Kühne+Nagel hat einen Großteil des britischen Kontraktlogistik-Portfolios an XPO Logistics abgetreten.Damit findet die weltweite Restrukturierung dieses Geschäftsbereichs einen Abschluss.„Dieser Verkauf folgt auf Veräußerungen von Kontraktlogistikaktivitäten in Argentinien, Frankreich (Kühllogistik) sowie eines Teils des Immobilienportfolios“, schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation.Der Abschluss der Transaktion in Großbritannien erfolgt nach der vorbehaltlosen Genehmigung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde.Der Verkauf umfasst die Geschäftsfelder Drinks Logistics, Food Services und Retail & Technology.