Kühne+Nagel eröffnet neuen Logistikstandort bei Brünn

Das weltweit tätige Speditionsunternehmen bedient vom CTPark Holubice aus Tschechien und die Nachbarländer.

Kühne+Nagel hat im CTPark Holubice in der Nähe von Brünn ein modernes Verteilzentrum mit über 7.100 m² Gesamtfläche eröffnet.Von dort aus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen für Kunden in Tschechien und in den Nachbarländern an.Der Neubau im CTPark Holubice dient als Drehscheibe zur Erbringung integrierter Third-Party-Logistikservices innerhalb des mitteleuropäischen Marktes.Kühne+Nagel ist auch an weiteren CTP-Standorten tätig, darunter im CTPark Ostrava, wo Flächen mit Büro-, Support- und Servicefunktionen bewirtschaftet werden.