Kühne+Nagel eröffnet neuen Logistikstandort bei Brünn

10.02.2026

Das weltweit tätige Speditionsunternehmen bedient vom CTPark Holubice aus Tschechien und die Nachbarländer.

Kühne+Nagel eröffnet neuen Logistikstandort bei Brünn Bild: CTP
Kühne+Nagel hat im CTPark Holubice in der Nähe von Brünn ein modernes Verteilzentrum mit über 7.100 m² Gesamtfläche eröffnet.Von dort aus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen für Kunden in Tschechien und in den Nachbarländern an.Der Neubau im CTPark Holubice dient als Drehscheibe zur Erbringung integrierter Third-Party-Logistikservices innerhalb des mitteleuropäischen Marktes.Kühne+Nagel ist auch an weiteren CTP-Standorten tätig, darunter im CTPark Ostrava, wo Flächen mit Büro-, Support- und Servicefunktionen bewirtschaftet werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Mehr als 400 Mio. Pakete für Österreichs KEP-Dienste

Der Markt wächst weiter robust. Triebfeder ist das B2C I C2C-Segment, während der B2B-Sektor schwächelt.

09.02.2026

Rhenus Automotive holt Oakley Industries an Bord

Akquisition stärkt das Leistungsportfolio in der hochautomatisierten Reifen- und Rädermontage in Nordamerika.

09.02.2026

Frachtmeister: Jährlich bis zu 18.000 Aufträge

Das Wiener Neudorfer Unternehmen ist Spezialist für Büro-, Standort- und Projektumzüge sowie Corporate-Relocations im B2B- und B2C-Bereich.

05.02.2026
Anzeige